Королевська: Я звернусь до Генпрокуратури щодо заборгованості із зарплат в Україні

«Борги із заробітної плати сьогодні є на 1528 підприємствах України. Втім, хочу наголосити, що це лише ті цифри, які потрапили до офіційної статистики. На жаль, можна впевнено сказати, що існує великий об’єм прихованої заборгованості. Загальний обсяг боргів – близько 2 млрд. грн.», - вважає вона.

Наталія Королевська зауважила, що стрімке зростання заборгованості, що відбувається останніми тижнями, є небезпечною тенденцією. За її словами, в порівнянні з 31 березня у Донецькій області заборгованість зросла до 104,4 млн. грн. У Харківській за той же період борги зросли до 115 млн. грн. «Особливо хочу виокремити ситуацію в Миколаївській області. На даний момент заборгованість тут складає майже 70 млн. грн. З початку року вона зросла на 24 млн. грн. – а це більше, ніж на половину», - сказала вона.

Як зазначила кандидат на посаду Президента, вона розуміє, як важко нині уряду, який всіма силами намагається перемогти кризу. Однак, Наталія Королевська вважає докладені зусилля недостатніми, аби зупинити зростання боргів, оскільки існують інструменти, які можуть вплинути на ситуацію. Зокрема, для вирішення таких питань необхідно посилити роботу спеціальної міжвідомчої комісії, а також Державної інспекції з питань праці.

«Для того, щоб виправити ситуацію, ми разом з командою підготували звернення до Генеральної прокуратури з вимогою вжити заходи прокурорського реагування до тих керівників підприємств, які не виплачують людям зарплату. Адже невиплата зарплати – це злочин, за який у ст. 175 Кримінального кодексу передбачені санкції. Сподіваюся, реакція буде найближчим часом. І це допоможе захистити права людей», - сказала вона.