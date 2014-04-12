У Луганську водії маршруток самовільно підвищили вартість проїзду з 2,5 до 4 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні оголошення про подорожчання проїзду з 15 квітня з'явилися в автобусах, які прямують за маршрутом 150, 133 і 138.

Водії пояснюють подорожчання проїзду суттєвим збільшенням вартості пально-мастильних матеріалів.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба Луганської міськради, заступник директора Департаменту забезпечення життєдіяльності міста Луганської міської ради, начальник відділу транспорту і зв'язку Андрій Когут заявив, що підвищення вартості проїзду безпідставне.

«Наше місто, як і країна, зараз перебуває в несприятливій фінансово-економічній ситуації. Останнім часом ціни на пальне суттєво зросли. Так, ціна на дизельне пальне, яким заправляють автобуси, що перевозять містом пасажирів, виросла на 40%. Наразі стоїть питання про подорожчання природного газу, яким заправляють маршрутні таксі. У зв'язку з цим перевізники заявляють про необхідність зміни вартості проїзду в міському громадському транспорті, не включаючи електротранспорт», - пояснив Когут.

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За інформацією прес-служби, у п'ятницю, 11 квітня, в Луганській міській раді відбулася нарада, під час якої перевізники звернулися з вимогою про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті для своїх підприємств. Свої розрахунки про нову вартість проїзду, перевізники надали лише за день до наради. У своїх вимогах вони посилаються на те, що в інших містах України подібні процеси вже почалися.

За словами Когута, перш ніж буде ухвалено рішення про зміну вартості проїзду, департамент економіки Луганської міськради повинен перевірити достовірність інформації, наданої підприємствами-перевізниками, після чого департамент економіки може зробити свої висновки.

Також Когут відзначив, що необхідно враховувати й думку іншої сторони – пасажирів.

«Необхідно враховувати думку громади, тому це питання обговорюватиметься на засіданні громадської палати за участю представників громадськості, і лише після цього його розглянуть на засіданні виконкому. Тобто питання має вирішуватися винятково в рамках правового поля», - акцентував він.

За словами начальника відділу транспорту і зв'язку міськради, рішення про підвищення вартості проїзду може бути ухвалене виключно на засіданні виконкому, тому оголошення про нову вартість проїзду, які з'явилися в громадському транспорті, - незаконні.