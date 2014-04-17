ФСБ вимагала від "Вконтактє" інформацію про організаторів груп Євромайдану - Дуров

Про це Дуров написав на своїй сторінці.

"13 грудня 2013 ФСБ вимагала від нас видати особисті дані організаторів груп Євромайдана. Нашою відповіддю була і залишається категорична відмова - юрисдикція Росії не поширюється на українських користувачів "ВКонтактє", - повідомив він.

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"Видача особистих даних українців російській владі була б не лише порушенням закону, а й зрадою всіх тих мільйонів жителів України, які нам довірилися", - написав Дуров.

"У процесі мені довелося пожертвувати багато чим, у тому числі моєю часткою "ВКонтактє". Але я ні про що не шкодую - захист особистих даних людей вартий цього і набагато більшого. З грудня 2013 року у мене немає власності, але у мене залишилося щось більш найважливіше - чиста совість та ідеали, які я готовий захищати", - додав він.