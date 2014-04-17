ФСБ вимагала від "Вконтактє" інформацію про організаторів груп Євромайдану - Дуров
Засновник російської соцмережі "Вконтактє" Павло Дуров повідомив, що Федеральна служба безпеки Росії вимагала від його компанії особисті дані організаторів груп Євромайдану.
Про це Дуров написав на своїй сторінці.
"13 грудня 2013 ФСБ вимагала від нас видати особисті дані організаторів груп Євромайдана. Нашою відповіддю була і залишається категорична відмова - юрисдикція Росії не поширюється на українських користувачів "ВКонтактє", - повідомив він.
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"Видача особистих даних українців російській владі була б не лише порушенням закону, а й зрадою всіх тих мільйонів жителів України, які нам довірилися", - написав Дуров.
"У процесі мені довелося пожертвувати багато чим, у тому числі моєю часткою "ВКонтактє". Але я ні про що не шкодую - захист особистих даних людей вартий цього і набагато більшого. З грудня 2013 року у мене немає власності, але у мене залишилося щось більш найважливіше - чиста совість та ідеали, які я готовий захищати", - додав він.