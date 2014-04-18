Чехія спрощує видачу віз для українців
03:45, 18 квітня 2014Суспільство
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З 22 квітня Чехія спростить видачу короткострокових віз для громадян України.
Чехія спрощує видачу віз для українців / molbuk.ua
Всі прохачі, які мають чеські корені, молоді люди до 26 років і пенсіонери старші за 60 років будуть звільнені від платежів за оформлення віз.
Про це повідомила прес-секретар чеського Мзс Йогана Грогова, передає Радіо Прага.
Якщо прохач зможе довести своє чеське походження, то йому може бути надана чеська мультивіза з річним строком дії, додала Грогова.
Вона підкреслила, що цей крок з боку міністерства закордонних справ не пов'язаний з недавніми проханнями волинських чехів, що живуть в Україні.
Близько 40 сімей етнічних чехів просило Чехії допомогти їм повернутися додому на більш вигідних умовах, але отримали відмову.
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