Чехія спрощує видачу віз для українців

Всі прохачі, які мають чеські корені, молоді люди до 26 років і пенсіонери старші за 60 років будуть звільнені від платежів за оформлення віз.

Про це повідомила прес-секретар чеського Мзс Йогана Грогова, передає Радіо Прага.

Якщо прохач зможе довести своє чеське походження, то йому може бути надана чеська мультивіза з річним строком дії, додала Грогова.

Вона підкреслила, що цей крок з боку міністерства закордонних справ не пов'язаний з недавніми проханнями волинських чехів, що живуть в Україні.

Близько 40 сімей етнічних чехів просило Чехії допомогти їм повернутися додому на більш вигідних умовах, але отримали відмову.