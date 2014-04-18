У Одесі дільничний погорів на хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратурою області за результатами негласних слідчих дій спільно з співробітниками управління СБУ області задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди дільничним інспектором одного з міських відділів міліції.

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Міліціонер вимагав від громадянина 6 тис грн за невжиття заходів у зв'язку з порушенням ним умов адміністративного нагляду, встановленого управлінням пенітенціарної служби. Гроші міліціонер отримав в два етапи в службовому кабінеті опорного пункту і в салоні автомобіля.

Досудове розслідування здійснює слідче управління прокуратури області.

Кримінальне провадження розпочато за ч.4 ст.368 КК України.