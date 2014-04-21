У Донецьку перед будівлею ОДА німецький піаніст зіграв на підтримку миру та порозуміння
На своїй сторінці у мережі Фейсбук він вчора написав по-англійськи: «Завтра я зіграю в Донецьку заради миру».
У Донецьку перед захопленою сепаратистами будівлею обласної держадміністрації піаніст з Німеччини Давид Мартелло дав концерт на підтримку миру та порозуміння між людьми.
Як передає кореспондент УНІАН, про мету свого візиту в Донецьк він говорить на відео, розміщеному в інтернеті донецьким фотографом Сергієм Вагановим.
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Так, Мартелло повідомив, що він з Німеччини і зі своїм піаніно «просто їздить по світу і грає музику». Піаніно закріплене на металевій конструкції з колесами, яку можна транспортувати за допомогою велосипеда.
Мартелло поділився своїми враженнями про Донецьк: «Спочатку, коли я приїхав сюди, то побачив, що політична ситуація дуже складна, заплутана. Але ми з людьми заспокоїлися, поговорили і дійшли до взаєморозуміння». І підкреслив: «Не важливо, на якій ви говорите мові, важливо, щоб ми один з одним говорили, щоб ми разом сміялися. От і все».
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Мартелло сказав, що його слухачі просять зіграти різні пісні і він намагається їх порадувати своєю грою.
На своїй сторінці у мережі Фейсбук він вчора, 20 квітня, написав по-англійськи: «Завтра я зіграю в Донецьку заради миру».
А раніше, 16 квітня, там же, в Фейсбуці написав по-російськи і по-українськи: «Захищай не країну, Захищай не партію, Захищай не мову, Захищай не релігію, Але захищай мир!».
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За інформацією кореспондента УНІАН, в американській газеті «Нью-Йорк Таймс» від 14 червня 2013 року була публікація про те, що Давид Мартелло грав перед мітингувальниками в Істамбулі під час протестів у Туреччині.