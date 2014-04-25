Російськомовна письменниця з Донецька в Москві: не можна вбити Україну

Про це вона сказала на урочистій церемонії нагородження кращих російськомовних письменників - лауреатів міжнародного літературного конкурсу "Російська премія" за підсумками 2013 року, в рамках якої дев'яти російськомовним прозаїкам і поетам з Азербайджану, Білорусі, Казахстану, США, Узбекистану та України були вручені дипломи та призи.

"Єдина мова любові, яку я знаю - це російська. І вона точно не потребує військового захисту. Абсолютно точно. Російська мова не потребує крові. Вона потребує критиків, видавців, письменників, вчителів, дітей. Вона потребує нас", - зазначила письменниця.

"Той, хто хоче завойовувати, сильний до божевілля, і тому здатний завоювати все, що вважає за потрібне. Завоювати, напевно зможе, але вбити Україну на Сході і Півдні - ні. Тому, що вбити Україну - це вбити мене, росіянку та інших, теж росіян", - сказала Стяжкіна.