Донецька епархиия УПЦ МП закликає громадян шукати компроміс і вирішувати проблеми мирним шляхом

Про це в коментарі УНІАН сказав протоієрей, прес-секретар Донецької єпархії УПЦ Московського патріархату, керівник відділу інформаційно-просвітницької діяльності Донецької єпархії, настоятель Свято-Ігнатьївського храму Георгій Гуляєв.

"Українська православна церква, і, зокрема, Донецька і Горлівська єпархії, неодноразово закликали і закликатимуть до миру всіх, хто в нинішній нестабільній політичній ситуації дуже емоційно і специфічно проявляє свою громадянську позицію. Ми поважаємо вибір кожної людини, але закликаємо не порушувати заповідей Божих, закликаємо поважати думку інших людей і берегти людське життя як той дар, який всі ми одержали від Господа», - сказав він.

Отець Георгій наголосив, що "жодна політична ідея не варта людського здоров'я. Про це неодноразово заявляли митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, управляючий Донецької єпархії, а також архієпископ Горлівський і Слов'янський Митрофан, управляючий Горлівської єпархії. У своїх посланнях, у своїх зверненнях, у своїх проповідях вони наголошують, що все має вирішуватися мирним шляхом, шляхом діалогу".

За його словами, в Свято-Успенській Святогірській лаврі, в інших храмах Донецької області, невпинно йдуть молитви про мир в Україні. "Ми всім серцем бажаємо миру в Україні... У наступні дні віруючі повинні приділити увагу своїм сім'ям, своїм дітям. Це час, коли можна навести лад у своєму домі. І хочеться вірити, що цей час буде використано не на шкоду душі, а на користь їй", - сказав отець Георгій.