Нацрада: відзначення Дня Перемоги стане об’єднуючим фактором для нашого суспільства

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Національна рада вважає, що відзначення Дня Перемоги стане фактором об’єднання для нашого суспільства і зміцнить нас у вірі, що Перемога була і залишається одна на всіх, як і Україна.

Напередодні Дня Перемоги Нацрада звертається до топ-менеджерів і керівників телерадіоорганізацій – усіх, хто причетний до формування телерадіопростору України:

"Наша країна переживає нині непрості часи й тому від нашої мудрості, нашої виваженої позиції і точного слова залежить збереження миру і злагоди в державі. До Дня Перемоги розроблено логотип загальнонаціональної об’єднавчої кампанії, у якому використано загальноєвропейський символ пам’яті полеглих у війні – червоний мак – і гасло "Ніколи знову", - йдеться у повідомленні.

Також у рамках цієї акції виготовлено відеоролик, який Національна рада рекомендує від сьогодні й до кінця травневих свят розмістити в ефірі телерадіоорганізацій усіх форм власності та на інтернет-ресурсах.

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Нацрада звертає увагу, що офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни у Європі та перемоги над нацизмом цього року триватимуть 8 і 9 травня, разом із європейськими країнами.

У цьому контексті до Національної ради звернулася до Українського інституту національної пам’яті з проханням щодо необхідності дотримання виваженого підходу при формуванні програмного наповнення телерадіоорганізацій. З рекомендаціями Інституту можна ознайомитися на веб-сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Нацрада сподівається, що в ці дні глядачі побачать найкращі зразки кінодокументалістики, відзняті українськими воєнними кінооператорами, подивляться художні фільми, створені на вітчизняних студіях, почують спогади фронтовиків.

"Віриться, що головний акцент у програмах радіо й телебачення буде зроблено на світлій пам’яті про всіх загиблих у боротьбі з ворогом, на вдячності ветеранам", - повідомляє Нацрада.

Як повідомляв УНІАН, 8-9 травня у Києві пройдуть заходи до річниці завершення Другої світової війни у Європі та перемоги над нацизмом.

Цьогоріч вперше у Києві на офіційних заходах буде вжито європейську символіку пам’яті полеглих у війні - червоний мак. Ідея та графічне втілення стало результатом співпраці Українського інституту національної пам’яті та Національної телекомпанії України.