Глядачі свистом і криками "Фу" відреагували на вихід Росії у фінал Євробачення

Оголошення всіх 10 фіналістів, яких вибрали з 16 виконавців з різних країн, глядачі зустрічали гучними оплесками та скандуванням назви країни.

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Однак, коли ведучі зі сцени оголосили про те, що наступним фіналістом конкурсу стає Росія в залі піднявся шум і зал почав кричати "Фу".

Росію на конкурсі Євробачення представляють сестри Толмачови. Вони заспівали пісню "Shine". У підготовці дівчат до конкурсу взяв участь відомий артист Філіп Кіркоров.