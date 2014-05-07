Глядачі свистом і криками "Фу" відреагували на вихід Росії у фінал Євробачення

09:21, 07 травня 2014
Суспільство
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Глядачі в залі Євробачення-2014 освистали новину про вихід Росії у фінал пісенного конкурсу.

Евровидение / eurovision.tv

Оголошення всіх 10 фіналістів, яких вибрали з 16 виконавців з різних країн, глядачі зустрічали гучними оплесками та скандуванням назви країни.

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Однак, коли ведучі зі сцени оголосили про те, що наступним фіналістом конкурсу стає Росія в залі піднявся шум і зал почав кричати "Фу".

Росію на конкурсі Євробачення представляють сестри Толмачови. Вони заспівали пісню "Shine". У підготовці дівчат до конкурсу взяв участь відомий артист Філіп Кіркоров.

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