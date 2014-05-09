У Краматорську після походу в міліцію зник житель, який допомагав українській армії

Про це розповіла його дружина Ірина Нестеренко, пише ОстроВ.

"Сьогодні другу добу, як від чоловіка немає звісток. Його телефон не відповідає з 6 травня, після того як він побував у міськвідділі міліції Краматорська. Я йому дзвонила в цей день до 12 годин, але його телефон уже не відповідав. Ходила, шукала його в міліції, але там не знають де він. Заяву про зникнення приймають у міліції на третю добу. Завтра йду писати заяву...", - каже В. Нестеренко.

За її словами, пропажу чоловіка вона пов'язує з тим, що він допомагав продуктами української армії. Зокрема, на першотравневі свята він з донькою машиною відвіз українським силовикам продукти.

Коли повертався, його машину зупинили п'ять автоматників, чоловіка з дочкою висадили і забрали автомобіль. Після цього чоловік пішов в краматорську міліцію написав заяву про викрадення машини.

"Після викрадення автомобіля я ходила в виконком, де сидять проросійські активісти і просила повернути машину. Машину не повернули, але повернули документи і особисті речі", - розповіла вона.

Потім, каже В. Нестеренко, 5 травня прийшли до них додому двоє чоловіків у цивільному одязі, які представилися правоохоронцями - чоловікові показали посвідчення. Вони попросили Нестеренка проїхати в міліцію. На що він сказав, що приїде наступного дня сам.

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"Чоловік поїхав вранці наступного дня в міліцію. Більше я його не бачила, телефон відключений", - каже вона і зазначає, що пішла в міськвідділ міліції, де побачила одного з міліціонерів, який напередодні був у них вдома.

"Прізвище міліціонера я не знаю, але його впізнала. Він сказав, що мій чоловік був у нього, поговоривши, пішов. Чоловік йому сказав, що "начебто пішов у спортзал"", - розповіла вона.

"Або він все ще в міліції сидить, не вийшов звідти або він вийшов з відділення і його відразу викрали", - припускає дружина зниклого Нестеренка.