В Одесі на Куликовому полі пом'янули загиблих під час масових заворушень 2 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, біля Будинку профспілок зібралося близько 700 осіб. Вони принесли квіти , штандарти Одеси. Після панахиди відбувся мітинг, на якому виступили депутат Одеської міської ради Григорій Кваснюк (партія «Родина»), мати проросійських активістів, братів Антона і Артема Давидченків та ін.

Під відкритим небом для тих, хто прийшли, накрили поминальні столи. Серед них були звичайні городяни які говорили журналістам, що їм байдужі кольори символіки загиблих і висловлювалися за мир. Але були й такі, які закликали до помсти, зірвати вибори президента України, намічені на 25 травня, а також прийти 11 травня на проросійський мітинг і створити штаб. Прозвучала також пропозиція відновити на Куликовому полі наметове містечко.

Сюди також принесли різні плакати, в числі яких: «Криваве 2 травня. Не пробачимо. Не забудемо »і багато з обвинуваченнями і погрозами на адресу організації «Правий сектор», футбольних фанатів, екс -губернатора Одеської області Володимира Немировського, депутата Одеської обласної ради Олексія Гончаренка і кандидата в мери Одеси, депутата Верховної Ради Едуарда Гурвіца.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю , і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів.

Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян, і підпалили намети. У розташованому поруч Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа.

За останніми даними , в Одесі 2 травня в лікарні звернулися 214 осіб, з них 27 - у дуже важкому стані. Загинули 46 осіб.

В СБУ повідомили, що зіткнення і заворушення в Одесі за участі представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров`я диверсійними групами з РФ.