В Житомирській області з двох військових частин втекли сто солдатів

Про це сьогодні, 12 травня, повідомив офіційний сайт Житомирської міської ради.

"Т.в.о. командира військової частини А1494 полковник Р.С.Волков звернувся до міської влади (Житомира - УНІАН) з проханням оприлюднити списки військовослужбовців, які були призвані до лав Збройних Сил України під час часткової мобілізації, на особливий період та самовільно залишили військову частину", - йдеться у повідомленні.

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«В умовах складної воєнно-політичної обстановки, у цей час, коли вирішується доля України дані військовослужбовці самовільно залишили розташування військових частин, показуючи цим своє байдуже відношення до ситуації що склалася в державі. З метою привселюдної демонстрації їхнього ганебного вчинку прошу висвітлити дані списки у місцевих та обласних друкованих виданнях, сповістити органи влади за місцями їхнього проживання», - цитує Волкова сайт міської ради

На сайті також оприлюднено список із 100 прізвищ військовослужбовців військової частини А0409 (м. Новоград-Волинський) та військової частини А3091 (м. Бердичів) що були призвані під час часткової мобілізації, на особливий період та які самовільно залишили свою військову частину.