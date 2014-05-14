Виготовлення водійських посвідчень і техпаспортів стало на 40% дешевшим – МВС

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС Украни з посиланням на слова заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря.

Зниження ціни, за його словами, пов’язане з тим, що відтепер посвідчення водіїв та інші документи суворої звітності виготовлятиме Національний банк України.

«Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України передало всі функції щодо виготовлення посвідчень водіїв так і інших документів суворої звітності Національному банку України. Хочу констатувати, що при виробництві підприємством «ЄДАПС» посвідчення водія коштувало 198 гривень, то тепер – 114 гривень, а це менше на 40 відсотків їх вартості. Стільки ж коштуватиме і техпаспорт», – зазначив Чеботар.

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За його словами, найближчим часом такі зміни відбудуться і у сфері виготовлення паспортів.

«Думаю, така тенденція буде і виготовленні як українських, так і закордонних паспортів, і ціна на них буде значно нижча», – зазначив заступник міністра внутрішніх справ.