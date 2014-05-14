У Полтаві родичі мобілізованих заблокували їх виїзд на схід України

Як передає кореспондент УНІАН, люди перегородили виїзд із частини й заявляють, що стоятимуть там цілодобово.

«Вони проходять мобілізацію і йшли навчатися охороняти блокпости. Ми не проти, якщо вони будуть тут, а не на сході», - розповідає родичка одного з мобілізованих.

Її підтримують й інші жінки, які заявляють, що вони категорично проти того, щоб після двотижневого навчання призовників відправляли в східні області, оскільки їх призвали захищати спокій у Полтавській області, а не воювати на Донбасі.

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“Я тут спатиму, ночуватиму, покличу інших матерів у місті, але ніколи його туди не пущу. Він добровольцем пішов. Зараз його бізнес рушиться, але було б здоров'я. Хай тут порядок охороняє. Повинні воювати досвідчені навчені люди», - сказала мати мобілізованого полтавчанина.

До пікетників вийшов командир частини Іван Петренко і пояснив, що військова частина повинна виконувати поставлені перед частиною обов'язки.

«Керівництво України ухвалило рішення, що там ми важливіші. Ми там стоятимемо в тилу бойових частин, і забезпечувати їм тил», - сказав Петренко.

Пікетувальники не погодилися з ним і на даний момент продовжують пікетувати військову частину.