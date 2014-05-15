Російські товари бойкотують майже 40% українців - опитування

Про це повідомляється в результати квітневого опитування, проведеного компанією TNS.

Також оцінювалося питання про вступ України в ЄС, в рамках якого більше половини респондентів (53%) проголосували б в квітні за вступ, 36% проголосували б проти. При цьому кількість прихильників ЄС знижується з Заходу (80%) на Схід (32%), а в гендерних показниках чоловіки (59%) виявилися більшими прихильниками вступу, ніж жінки(48%).

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Іншим важливим пунктом було питання про внесення змін до Конституції. В цьому питанні простежується зростання підтримки референдуму (62%) як інструменту щодо внесення таких змін на 10% порівняно з попереднім місяцем. 17% визнають таким інструментом Верховну Раду, що є на 5% менше, ніж у попередньому місяці. Практично стабільна кількість респондентів (13%) дотримується думки, що зміни повинні вноситися на обраних спеціально для цього випадку Конституційних зборах, а кількість апатичних респондентів зросла з 1% до 4%.

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Респонденти також оцінили роль Президента України в контексті конституційних змін. Домінуючої думки з цього приводу не виявилося. Кількість прихильників того, що Президент повинен розділити владу з Прем'єр-міністром, який затверджується парламентом, значно зросла порівняно з попереднім місяцем і склала 31%. Проте 30% вважає, що Президент має бути головою уряду і брати на себе всю повноту відповідальності за внутрішню і зовнішню політику. Ідею про те, що Президент мав бути главою держави, символом нації без владних повноважень підтримало 22%, 9% відповіло, що Президент взагалі не потрібен. При цьому прихильники сильної президентської влади живуть переважно на півдні країни.

Ще одне важливе питання стосувалося справедливості українського суспільства, яке лише близько 11% респондентів вважають справедливим. Більш половини (55%) вважають його несправедливим. При цьому обидва показники залишаються стабільними по відношенню до попереднього місяця. Однак кількість респондентів, яка вважає суспільство настільки справедливим, настільки ж і несправедливим зросла на 7% і склала 31%. Таким чином, середній показник справедливості суспільства за квітень незначно виріс.

Вибірка репрезентативна по регіонах і статево-вікової структури для міст 50 тис+. Вибіркова сукупність - 1000 респондентів. Дослідження проводилося в Інтернеті серед користувачів 18-55 років.