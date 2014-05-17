Через грозові дощі сталося знеструмлення 75 населених пунктів у 5 областях України
10:11, 17 травня 2014Суспільство
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Через грозові дощі в ніч з 16 на 17 травня сталися знеструмлення 75 населених пунктів у 5 областях України.
Сильні зливи знеструмили десятки населених пунктів / Фото: УНІАН
Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, зокрема цієї ночі знеструмлено у Київській області 49 населених пунктів, у Черкаській області – 10 н.п., у Львівській – 9 н.п., у Чернігівській – 4 н.п. та в Житомирській – 3 н.п.
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При цьому, напередодні, 16 травня, було відновлено електропостачання 172 населених пунктів, котрі були знеструмлені через негоду в ніч з 15 на 16 травня.
Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади обленерго.
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