Ультрас понад десяти клубів провели мега пірошоу на підтримку єдності України

"Ультрас "Динамо", "Карпат", "Ворскли", "Чорноморця", "Зорі", "Металіста", "Таврії", "Оболоні", ЦСКА, "Нафкома", "Десни" та, мабуть, ще кількох клубів запалили піро в знак єдиної і неподільної України", - пишуть ультрас в соцмережі.

Увесь міст запалав червоним полум'ям, а над Дніпром лунало "Путін - х*йло", передає ТСН.

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Ультрас також влаштували патріотичну перекличку "Слава Україні! Героям слава!" та "Віва, віва, Україна!".

Нагадаємо, 18-го травня в Києві відбулося одразу три матчі Прем'єр-ліги "Динамо" - "Зоря" (3:1), "Металіст" - "Ворскла" (1:0) та "Чорноморець" - "Карпати" (0:0).