В Україні залишаються знеструмленими через негоду 56 населених пунктів

09:15, 19 травня 2014
Суспільство
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В Україні залишаються знеструмленими через негоду 56 населених пунктів в п'яти областях.

Ненастье обесточило десятки населенных пунктов / Фото: УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, станом на 7 год. 19 травня без електропостачання 29 н.п. у Полтавській області, 20 м.п. - у Чернігівській, по 3 н.п. у Київській та Дніпропетровській, а також 1 м.п. - у Львівській.

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