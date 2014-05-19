В Україні залишаються знеструмленими через негоду 56 населених пунктів
09:15, 19 травня 2014Суспільство
0 0
В Україні залишаються знеструмленими через негоду 56 населених пунктів в п'яти областях.
Негода залишила без світла десятки населених пунктів / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, станом на 7 год. 19 травня без електропостачання 29 н.п. у Полтавській області, 20 м.п. - у Чернігівській, по 3 н.п. у Київській та Дніпропетровській, а також 1 м.п. - у Львівській.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter