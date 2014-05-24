У Харківській області зможуть оздоровитися понад 2 тисячі дітей з Донбасу - ОДА
11:29, 24 травня 2014Суспільство
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У Харківській області зможуть оздоровитися більше 2 тисяч дітей з Донецької та Луганської областей.
Діти Донбасу зможуть оздоровитися в Харківській області / REUTERS
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, з посиланням на Департамент у справах молоді і спорту облдержадміністрації.
Голова Харківської ОДА Ігор Балута звернувся до керівників Донецької та Луганської областей з пропозицією забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей на Харківщині.
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«У зв’язку з напруженою криміногенною ситуацією, проведенням антитерористичної операції, ми думаємо, що дітям буде краще відпочити на Харківщині. Крім того, буде спокійніше і батькам: вони матимуть нагоду відвідати своїх дітей», - зазначив Балута.
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