В Одеській області школяр облив гасом та підпалив 12-річного товариша

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, о 17.30 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Дунайська сталося загоряння одягу на дитині.

«Почалося все з того, що діти вирішили прогуляти школу. Під час прогулянки товариші посварилися, і один з них облив іншого гасом і кинув запалений сірник. Внаслідок займання 12-річний школяр отримав опіки тулуба, верхніх кінцівок 2-го ступеня, 20% поверхні тіла. Потерпілий каретою швидкої допомоги доставлений в хірургічне відділення Кілійської центральної районної лікарні, а в 22.30 його привезли в опіковий центр Одеси. Стан здоров'я важкий», - повідомили у відділі.