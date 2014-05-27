У Луцьку близько 3 тисяч людей прийшли попрощатися з військовими, убитими під Волновахою

У центрі Луцька відбулося відспівування та громадська панахида за чотирма убитими під Волновахою військовими з 51-ої механізованої бригади.

Як передає кореспондент УНІАН, проводжати в останню путь солдатів на Театральній площі міста зібралося близько 3 тис. людей.

За словами голови Волинської облдержадміністрації Григорія Пустовіта, сьогодні в області відбуваються похорони десятьох убитих терористами військових, які родом з Волині. Серед них четверо лучан – заступник командира бойової машини молодший сержант Дмитро Йовзик, кулеметник солдат Володимир Зарадюк, гранатометник солдат Віталій Махновець, водій-механік солдат Володимир Прокопчук.

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Володимира Прокопчука відспівували у Свято-Іллінському храмі Луцька, а ще трьох загиблих – у Свято-Троїцькому соборі. Всі витрати з організації похоронів взяла на себе Луцька міська рада.

«Вони загинули за нашу Україну. Здавалося, у мирний час. І від кого? Від наших братів. Ті, які вчора казали, що ми братам своїм газ дамо дешевше. Братський наш народ. Вони сьогодні вбивають нас. І треба відкрити очі, сказати собі правду: загинули від рук російських сепаратистів. Ось це правда», - зазначив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

«Мені тяжко говорити про те, що вони вже не стоять з нами в строю, але вони назавжди в наших серцях. Вони були справжніми патріотами своєї країни, першими стали на захист України, першими пішли по закону про часткову мобілізацію і поповнили ряди 51-ої механізованої бригади. З честю і гідністю вони виконували свій військовий обов’язок і не порушили ні однієї клятви», - зазначив заступник військового комісара області полковник Володимир Бондарук.

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По завершенню панахиди лучани провели загиблих, заспівавши державний гімн та вигукуючи гасла «Героям слава!» та «Герої не вмирають».

Військових поховають на кладовищах у селах Гаразджа та Кульчин, що біля Луцька.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 22 травня у Волноваському районі Донецької області група озброєних людей вчинила напад на блокпост українських військовослужбовців. За даними Міноборони, «терористи підступно, із засідки, відкрили масований вогонь із стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і мінометів по блокпосту, на якому несли службу військовослужбовці однієї з військових частин ЗС України. Під час обстрілу один із снарядів влучив у бойову машину, яка знаходилася на блокпосту, що призвело до вибуху боєкомплекту». В результаті нападу загинуло 17 українських військовослужбовців. Понад 30 - отримали поранення. Один із загиблих – водій санітарного автомобіля Любомир Кузьмін, 1990 р. н., родом зі Славська Сколівського району. У нього залишився трирічний син.