Міліція нічого не робила, поки терористи грабували донецький супермаркет
03:40, 29 травня 2014Суспільство
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Гіпермаркет "Метро" біля донецького аеропорту розграбували мародери.
Терористи пограбували супермаркет Metro / vk.com
Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на користувачів соціальної мережі "Вконтакте".
За їхніми словами, активісти так званої "Донецької народної республіки" весь день виносили з магазину товари, міліція при цьому нічого не робила.
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