Міліція нічого не робила, поки терористи грабували донецький супермаркет

03:40, 29 травня 2014
Суспільство
0 0

Гіпермаркет "Метро" біля донецького аеропорту розграбували мародери.

Террористы ограбили супермаркет Metro / vk.com

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на користувачів соціальної мережі "Вконтакте".

За їхніми словами, активісти так званої "Донецької народної республіки" весь день виносили з магазину товари, міліція при цьому нічого не робила.

Читайте такожТерористи ДНР облаштували в магазині АТБ "пункт харчування"

"Новий порядок, пропонований "ДНР", - коментує фото користувач Дмитро.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter