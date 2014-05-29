Міліція нічого не робила, поки терористи грабували донецький супермаркет

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на користувачів соціальної мережі "Вконтакте".

За їхніми словами, активісти так званої "Донецької народної республіки" весь день виносили з магазину товари, міліція при цьому нічого не робила.

Читайте такожТерористи ДНР облаштували в магазині АТБ "пункт харчування"

"Новий порядок, пропонований "ДНР", - коментує фото користувач Дмитро.