Силовики готові допомогти жителям Донбасу виїхати з зони проведення АТО

Українські силовики готові забезпечити безперешкодний виїзд жителів із зони, де проводять АТО.

Про це йдеться в повідомленні штабу АТО.

"Центр АТО повідомляє, що українські силовики готові забезпечити безперешкодний виїзд жителів із зони військових дій бойовиків без загрози для життя", - сказано в заяві.

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Крім того, у зв'язку з можливими провокаціями з боку терористів керівництво АТО просить мирне населення бути вкрай обережними та уважними.

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"Для організації безпечного виїзду цивільного населення просимо зв'язуватися з центром АТО за телефоном: 044-503-05-21. Конфіденційність і безпека гарантується", - додають в штабі.