Силовики готові допомогти жителям Донбасу виїхати з зони проведення АТО
У зв'язку з можливими провокаціями з боку терористів керівництво АТО також просить мирне населення бути вкрай обережними та уважними.
Українські силовики готові забезпечити безперешкодний виїзд жителів із зони, де проводять АТО.
Про це йдеться в повідомленні штабу АТО.
"Центр АТО повідомляє, що українські силовики готові забезпечити безперешкодний виїзд жителів із зони військових дій бойовиків без загрози для життя", - сказано в заяві.
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Крім того, у зв'язку з можливими провокаціями з боку терористів керівництво АТО просить мирне населення бути вкрай обережними та уважними.
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"Для організації безпечного виїзду цивільного населення просимо зв'язуватися з центром АТО за телефоном: 044-503-05-21. Конфіденційність і безпека гарантується", - додають в штабі.