У Харцизьку озброєні бойовики захопили військкомат - очевидці

У Харцизьку Донецької області озброєні автоматами бойовики захопили місцевий військкомат.

Як повідомили УНІАН очевидці - жителі Харцизька, «більше десяти озброєних бойовиків вчора, 29 травня, захопили без всяької стрільби і супротиву місцевий військкомат, розташований в одному з мікрорайонів міста».

«Тепер там у бойовиків розташовується, мабуть штаб», - сказали жителі довколишніх будинків.

Читайте такожВ Артемівську та Харцизьку розібрали барикади сепаратистів навколо міськрад

За їх словами, раніше, на початку поточного тижня, бойовики оселилися в будівлі колишнього дитячого садка «Оленка», який також знаходиться в одному з житлових масивів Харцизька.

«У садок приїхали один легковий автомобіль та 6 мікроавтобусів «Газель» з озброєними у спецформі військовими. Це такі міцні хлопці з рюкзаками за плечима, деякі з автоматами. Вони щось заносили в мішках, також заносили баки з водою», - розповіли мешканці.

За спостереженням городян, бойовики періодично виїжджають з дитячого садка, але потім повертаються, там ночують.

Читайте такожУ Харцизьку озброєні люди напали на магазин, поранено власника – ОДА

Люди зверталися до міліції, в місцеве відділення СБУ. За словами жителів, правоохоронці запевнили їх, що всю інформацію про прибулих до Харцизька невідомих бойовиків «передали в Київ вищому керівництву, де мають розібратися».

«У міліції місцевій нам кажуть, що головне - «лише б не було крові», більше ніякої реакції з боку наших правоохоронців ми не бачимо», - повідомили співрозмовники УНІАН.

Жителі стурбовані тим, що невідомі озброєні люди розташувалися в житлових кварталах і стурбовані тим, що бойовиків може виявитися тут більше, якщо не вжити заходів зараз.