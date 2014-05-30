У Дніпропетровську згоріли 18 автобусів, що належали товаришу Царьова

Як пише "Радіо Свобода", сторож розповів правоохоронцям, що через паркан перелізли двоє молодих людей, відразу після чого почалася пожежа. Як стверджують правоохоронці, вибуху не було. Поки не зрозуміло, чим саме підпалили автобуси. Ведеться слідство. Потерпілих немає.

Водночас, за інформацією з управління ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло на телефон «101». На її ліквідацію були спрямовані 5 пожежних машин та 22 фахівці особового складу. На час прибуття перших рятувальних підрозділів вогнем були охоплені 15 автобусів «Мерседес-Лоцман». Пожежу загасили за годину, також вдалося врятувати два автобуси. Знищені автобуси працювали на міських маршрутах.

В. о. заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов на своїй сторінці у фейсбуці написав: «Навів довідки про подію, і з’ясувалося, що дивним чином цей транспорт належав товаришеві Біднякові, комуністу, лідеру «Лівого сектора» і правій руці Царьова».