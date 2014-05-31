Міліція з`ясовує обставини стрілянини у центрі Одеси

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, сьогодні о 12.20 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що на Приморському бульварі, біля пам`ятника Дюку, стріляють.

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«Виїздом на місце події слідчо-оперативною групою встановлено, що біля пам`ятника Дюку де Рішельє зібралися представники громадських організацій, між якими виникла суперечка. Під час конфлікту один з учасників вистрілив у землю, за попередніми даними, зі зброї травматичної дії. Зараз учасників конфлікту затримано», - заявили у відділі.

На місці працюють співробітники міліції. Обставини події з`ясовуються.