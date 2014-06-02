У Львові 40-тисячний стадіон підспівував Вакарчуку під дощем

Про це ідеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Попри постійний дощ на стадіоні "Арена Львів" послухати улюблених музикантів зібралися майже 40 тисяч осіб. Вони підспівували кожну пісню, а на ліричних та сумних вмикали телефонні ліхтарики. Крім того, композицію "На лінії вогню" лідер гурту Святослав Вакарчук присвятив усім сучасним героям, які віддали своє життя за Україну.

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"Нас чекає велике і світле майбутнє, всі великі нації проходили через такого типу випробовування, через які проходить Україна зараз. Заради того, щоб більше ніколи не повторювалось таке, ми повинні бути разом, згуртовуватись і йти вперед. Рано чи пізно, правда переможе і, мені здається, за цими світлими людьми, які зібрались на стадіоні, за ними правда", - сказав зі сцени лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.