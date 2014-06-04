Дружина імовірного винуватця вибуху в Миколаєві не вірить в офіційну версію

Жінка, у квартирі якої стався вибух газу, через адвоката запевняє, що перші свідчення слідчим давала в шоковому стані, йдеться у сюжеті ТСН.19.30. Ірина Алфімова, яку дістали з-під завалів, вже досить тривалий час у лікарні. Попри опіки, перелами та черепно-мозкову травму, її життю загрози наразі немає, кажуть медики. Зараз борються за те, аби відновити роботу нирок пацієнтки.

Алфімову дістали з-під завалів на другий день після вибуху у будинку. Тоді рятувальники розповіли, що жінка народилась у сорочці: її голова потрапила в духовку, а тіло вберегла пральна машинка, яка замортизувала бетонну плиту. Винуватцем же вибуху правоохоронці і досі вважають чоловіка Ірини.

Читайте такожУ Миколаєві кількість загиблих від вибуху в багатоповерхівці зросла до 7 осібЗа офіційною версією, це він відкрив газ, бо хотів покінчити життя самогубством.

"Жодних доказів, які б спростовували версію щодо самогубства, досудовим слідство не зібрано. Ця версія підтверджується як свідченнями самої потерпілої, так і матеріалами провадження", - каже Роман Забарчук, прокурор Миколаївської області.

Утім, тепер дружина заперечує цю версію, каже її адвокат. За його словами, під час розмови зі слідчими його підзахисна була ще в шоковому стані. Передсмертну записку підозрюваного, розповсюджену соцмережами, яку правоохоронці наводять як беззаперечний доказ самогубства, юрист теж ставить під сумнів.

"Друзів Сергія турбує те, що вони не отримували це повідомлення, а воно було надіслано просто знайомим – стороннім особам, з якими вони в принципі особливо не спілкувалися. Дружина говорить, що ніяких причин для самогубства взагалі не було – був звичайний ранок, діти в школі, чоловік вдома. У них стояло сучасне газове обладнання – газ, плита, духовка – вони були з функцією газ-контролю", - каже Руслан Пересунько, адвокат Ірини Алфімової.