Муфтій просить мусульман світу не їхати в Україну зі зброєю - ЗМІ

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, про це Муфтій написав на своїй Фейсбук-сторінці, передає Религійно-Інформаційна служба України.

У нас все добре, зазначив він, і найманцям з різних держав тут немає що робити, як і немає потреби захищати одновірців.

«Просто візьміть за руки ваших "солдатів удачі" і скажіть так, суворо: "Нічого вам робити в Україні!" У нас все було добре. Ви собі навіть не уявляєте наскільки все було добре», - пише він.

Саїд Ісмагілов зазначає, що в Україні ніколи не було ні воєн, ні тероризму. Мусульмани, юдеї, християни ніколи не билися один із однин.Читайте такожУ центрі Харкова близько 1,5 тис. прихожан церков різних конфесій провели молебень за єдність України

«Нам всім вистачало місця під сонцем і землі під ногами. У нас не було мусульманських погромів як у Москві, і вбивств шейхів, муфтіїв та імамів. Ніяких етнічних чисток, ніяких біженців, ніяких зачисток. Ми будували мечеті або відкривали молитовні будинки практично в будь-якому населеному пункті, і жодного разу нам їх не зносили. Жодного разу! У нас немає списків забороненої мусульманської літератури. От просто немає. Ні одного найменування. Нам не забороняли Коран і його переклади. Ми друкували наші мусульманські газети без цензури і публікували в них все, що думали. Ми брали участь у прямих ефірах на телеканалах країни, де можна говорити правду в прямому ефірі. Ви собі взагалі уявляєте таке в своїх країнах? І це ще не все», - зауважив він.

Муфтій підкреслив, що в Україні мусульмани могли видавати сертифікати «Халяль» на продукцію українських підприємств, а з жінок ніхто не зривав на вулицях хіджаб.Читайте такожКеруючий справами УПЦ митрополит Антоній: Саме відповідальність не дозволяє свободі перетворитися на свавілля

«Ми самі вибираємо собі муфтіїв і імамів, і ніхто нам не диктує кого ми повинні вибрати. Наші кримськотатарські мусульмани завжди проводили 18 травня на головній площі Сімферополя жалобний мітинг в пам'ять про своїх родичів, загиблих при депортації, і тільки цього року їм це заборонили. І навіть заборонили в'їзд до Криму головному аксакалу народу - Мустафі Джемілєву. У нас є кримськотатарські, татарські, арабські школи. У нас мусульмани - частина країни, частина загальної історії нашої землі, наш дім тут. Це наша Батьківщина. Ми вільно сповідували Іслам, молилися в мечетях, постили в Рамадан, відправлялися в Хадж до Священної Мекки. І нам ніхто цього не забороняв. І навіть більше, серед нас є етнічні українці, які стали мусульманами, і нас ніхто не переслідував за те, що ми відкрито проповідуємо Іслам. Назвіть мені ще хоча б одну таку ж країну. От ви хотіли б, щоб і у вас так було? У нас все добре. Не треба їхати до нас воювати проти нас», - наголосив Саїд Ісмагілов.