Рада почала приймати закон про недопущення порушень прав власників квартир

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 244 народних депутати з 335 зареєстрованих у сесійній залі.

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Законопроектом пропонується встановити, що членство в ОСББ є добровільним і безкоштовним і може набуватися одночасно зі створенням об'єднання при проведенні установчих зборів, а також індивідуально, на основі письмової заяви, в будь-який момент його існування.

Відповідно до законопроекту, членство в ОСББ розпочинається на підставі поданої письмової заяви власника за рішенням виконавчого органу об'єднання. Строк для прийняття рішення встановлюється статутом і не може перевищувати 10 календарних днів з моменту подачі відповідної заяви. Власник вважається членом об'єднання, якщо у встановлений термін не отримає письмову відмову. Відмова в прийнятті до складу членів ОСББ повинен бути вмотивованою і може бути оскаржена в судовому порядку.

Рішення загальних зборів, які є вищим органом управління об'єднання, оприлюднюються за встановленим статутом способом. Копії рішень загальних зборів уповноважена особа об'єднання повинна надавати на вимогу члена об'єднання або за власника, який не є членом ОСББ, не пізніше 3 робочих днів з моменту подання відповідної заяви.

Крім того, пропонується визначити, що до компетенції правління, яке є виконавчим органом об'єднання, серед іншого, входить і прийняття рішень про прийняття (відмову в прийнятті) власників до складу членів ОСББ.