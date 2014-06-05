Біометричні паспорти будуть удвічі дешевшими за нинішні закордонні - Петренко
Біометричні паспорти, які планують почати видавати в Україні з 1 січня 2015 року, будуть майже вдвічі дешевшими, ніж сьогоднішні закордонні паспорти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час візиту до Єдиного центру надання адміністративних послуг, де він скористався однією з його послуг - здійснив обмін закордонного паспорта.
"Наскільки доповідали на уряді представники Національного банку, ціна буде дешевшою на 40-50%. Це майже вдвічі... ніж звичайні, які сьогодні видають за старими бланками", - сказав Петренко.
Він зауважив, що біометричні паспорти так само будуть отримувати у центрах з наданню адмінпослуг. "Це принципова позиція", - зазначив міністр.
За словами Петренка, згідно з постановою уряду, біометричні паспорти будуть виготовляти на держпідприємстві «Поліграфкомбінат «Україна».
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"Насправді треба скасувати ті речі, які стосуються виготовлення старих бланків, і ми це зробили стосовно біометричних паспортів. Зараз всі приватні компанії, приватні посередники при виготовленні біометричних паспортів усунені. Поліграфкомбінат "Україна" уже зараз налаштовує відповідні свої потужності на виготовлення паспортів за більш дешевою ціною", - пояснив Петренко.
Він додав, що в Україні діють близько 50 центрів по наданню адмінпослуг.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановив розпочати виготовлення, оформлення й видачу біометричних закордонних паспортів із 1 січня 2015 року. Це закріплено постановою уряду №152 від 7 травня.
Зокрема уряд затвердив зразок бланка, технічний опис і порядок оформлення, видачі, обміну, пересилки, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон із безконтактним електронним носієм і розпорядився розпочати їхню видачу з 1 січня 2015 року