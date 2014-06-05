Біометричні паспорти будуть удвічі дешевшими за нинішні закордонні - Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час візиту до Єдиного центру надання адміністративних послуг, де він скористався однією з його послуг - здійснив обмін закордонного паспорта.

"Наскільки доповідали на уряді представники Національного банку, ціна буде дешевшою на 40-50%. Це майже вдвічі... ніж звичайні, які сьогодні видають за старими бланками", - сказав Петренко.

Він зауважив, що біометричні паспорти так само будуть отримувати у центрах з наданню адмінпослуг. "Це принципова позиція", - зазначив міністр.

За словами Петренка, згідно з постановою уряду, біометричні паспорти будуть виготовляти на держпідприємстві «Поліграфкомбінат «Україна».

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"Насправді треба скасувати ті речі, які стосуються виготовлення старих бланків, і ми це зробили стосовно біометричних паспортів. Зараз всі приватні компанії, приватні посередники при виготовленні біометричних паспортів усунені. Поліграфкомбінат "Україна" уже зараз налаштовує відповідні свої потужності на виготовлення паспортів за більш дешевою ціною", - пояснив Петренко.

Він додав, що в Україні діють близько 50 центрів по наданню адмінпослуг.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановив розпочати виготовлення, оформлення й видачу біометричних закордонних паспортів із 1 січня 2015 року. Це закріплено постановою уряду №152 від 7 травня.

Зокрема уряд затвердив зразок бланка, технічний опис і порядок оформлення, видачі, обміну, пересилки, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон із безконтактним електронним носієм і розпорядився розпочати їхню видачу з 1 січня 2015 року