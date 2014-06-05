В Польщі розбився український автобус: загинули 7 осіб (фото)

Аварія сталася близько 10 години ранку за місцевим часом, за інформацією місцевих рятувальних служб, внаслідок зіткнення автобус перекинувся і зайнявся.

Як пише Dziennik Zachodni, пасажири - українці, які поверталися із заробітків в Чехії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України, за інформацією Генерального консульства України в Кракові, 5 червня о 10:15 місцевого часу на 254 кілометрі автостради А-4 в районі польського міста Гоголін сталася дорожньо-транспортна пригода за участю українського мікроавтобуса, який зіткнувся з технічним транспортним засобом. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинуло 7 громадян України, 3 особи дістали поранень різної ступені тяжкості. Їх було доставлено до місцевих лікарень.

На місце аварії терміново виїхав генеральний консул України в Кракові В.Максименко. Обставини ДТП та особи загиблих і постраждалих встановлюються, зазначили в МЗС.