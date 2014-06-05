Росіяни назвали Україну однією з найворожіших країн

Про це свідчать результати опитування, проведеного російською недержавною дослідницькою організаціэю «Левада-Центр».

На питання про те, які 5 країн є найбільш недружньо, вороже налаштованими по відношенню до Росії - 69% опитаних вказали США, 30% Україну (в 2013 році цей показник складав 11%), Литву - 24%, Латвію - 23%, Естонію - 21%.

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У другу п'ятірку ворожих країн увійшли Грузія - 19%, Великобританія - 18%, Німеччина - 18%, Польща - 12% та Канада - 7%.

При цьому 49% респондентів вважають, що країни колишнього СРСР повинні бути зоною особливих інтересів Росії. 41% опитаних вважають, що відносини з ними потрібно будувати як з будь-якими іншими зарубіжними державами, ще 11% вагалися з відповіддю.

У той же час, найбільш дружніми країнами для росіян є Білорусь - 51%, Китай - 40%, Казахстан - 37%, Вірменія - 15% і Індія -13%.

У списку дружніх країн для росіян Україна займає останнє місце з результатом 1%.

Опитування проводилося 23-26 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком від 18 років в 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична похибка не перевищує 3,4%.