У Донецьку за добу озброєні люди відібрали у водіїв 4 автомобілі – міліція

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міського управління міліції.

У повідомленні наголошується, що вчора, 4 червня, в Ленінському районі близько 14.45 п'ятеро невідомих чоловіків з автоматичною зброєю в руках, одягнені у камуфляжну форму і балаклави, зупинили автомобіль «БМВ Х-5». Під загрозою застосування зброї нападники виштовхнули 30-річного водія з автомобіля і, сівши за кермо, поїхали у невідомому напрямі. За даним факту відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, здійснене організованою групою, із загрозою застосування насильства, небезпечного для життя або здоров'я потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

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Цього ж дня за схожих обставин були викрадені автомобілі в Будьоновському, Ворошиловському і Кіровському районах Донецька.

За всіма фактами проводяться досудові розслідування.