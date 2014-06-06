Горлівські терористи на викрадених Porsche, Ferrari і Bentley намагаються втекти в РФ

За даними джерела Gorlovka.ua, яке стало свідком пересування по трасі колони з Porsche, Ferrari, Maybach, Bentley, Rolls Royce Phantom, Mercedes Brabus, швидше за все, вони спробують виїхати з України в Росію.

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Нагадаємо, бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" у вівторок викрали у бізнесмена Володимира Іванкова 15 автомобілів в Артемівську. Також пострілом з реактивного протитанкового гранатомета була пошкоджена лазня, що знаходиться на території будинку Іванкова.