Горлівські терористи на викрадених Porsche, Ferrari і Bentley намагаються втекти в РФ
17:00, 06 червня 2014Суспільство
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Між Харцизьком та Іловайськом сьогодні вдень була помічена колона автомобілів, які бойовики Горлівського гарнізону Народного ополчення Донбасу забрали у артемівського бізнесмена Володимира Іванкова.
Терористи викрали Bentley та інші дорогі авто / wikimedia.org
За даними джерела Gorlovka.ua, яке стало свідком пересування по трасі колони з Porsche, Ferrari, Maybach, Bentley, Rolls Royce Phantom, Mercedes Brabus, швидше за все, вони спробують виїхати з України в Росію.
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Нагадаємо, бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" у вівторок викрали у бізнесмена Володимира Іванкова 15 автомобілів в Артемівську. Також пострілом з реактивного протитанкового гранатомета була пошкоджена лазня, що знаходиться на території будинку Іванкова.
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