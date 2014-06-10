Водоканал «Сіверський Донець – Донбас» через артобстріл тимчасово зупинено – ОДА

Про це УНІАН сьогодні, 10 червня, повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу».

«Сьогодні о 10.00 в результаті артилерійського обстрілу на території насосної станції I підйому каналу «Сіверський Донець - Донбас» було смертельно поранено двох співробітників КП «Компанія «Вода Донбасу» і заподіяно збиток будівлі насосної станції. Внаслідок цього о 10.30 було зупинено роботу насосних агрегатів насосної станції I підйому, а о 12.00 - станції підйому. Обслуговуючий персонал не мав можливості працювати під час обстрілу», - сказано в повідомленні.

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При цьому наголошено, що «відновлення роботи буде можливе після припинення вогню, обстеження устаткування, можливості доставки працівників і забезпечення зв'язку».

«На період зупинки каналу «Сіверський Донець - Донбас» водопостачання міст і селищ здійснюватиметься з резервних водосховищ. У разі тривалої зупинки каналу можливе переведення міст на скорочений графік подачі води», - зазначили в ОДА.