З'явилося відео, як у Слов'янську терористів ховають прямо на вулиці

Убитих терористів закопують прямо біля дороги біля паркану в одну суцільну могилу, більше схожу на окоп чи канаву.

Терористів відспівує священик, також поруч знаходяться кілька бойовиків.

Ховають терористів в трунах і для кожного з них приготований хрест, на деяких навіть можна розгледіти імена убитих.

Примітно, що прямо через дорогу від того місця, де вириті могили для терористів, знаходиться цвинтар.