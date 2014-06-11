З'явилося відео, як у Слов'янську терористів ховають прямо на вулиці
01:27, 11 червня 2014Суспільство
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У мережі з'явилося відео, на якому знято частину похоронної процесії в Слов'янську.
У Слов'янську терористів ховають прямо на вулиці
Убитих терористів закопують прямо біля дороги біля паркану в одну суцільну могилу, більше схожу на окоп чи канаву.
Терористів відспівує священик, також поруч знаходяться кілька бойовиків.
Ховають терористів в трунах і для кожного з них приготований хрест, на деяких навіть можна розгледіти імена убитих.
Примітно, що прямо через дорогу від того місця, де вириті могили для терористів, знаходиться цвинтар.
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