З Вінницької області учасникам АТО відправлено майже 40 тонн продуктів

Як повідомили УНІАН в секторі зв᾿язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, вантаж сьогодні, 11 червня, відправлений в зону проведення АТО.

«В сьогоднішній час їм треба низько вклонитися, за те, що вони ціною свого життя захищають нашу країну, наших дітей. Тож ми вирішили допомогти нашим міліціонерам, адже вода – це найнеобхідніше там, на сході» - сказав директор однієї з фірм, який передав 1,2 тис. упаковок питної води.

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Жителі Томашпільського району зібрали для бійців продуктові пайки, а вінницькі афганці відправили для міліціонерів продуктовий вантаж, що може тривалий час зберігатися в польових умовах. Член спілки ветеранів війни в Афганістані Василь Якубчик розповів, що колишні воїни, як ніхто розуміють потреби тих, хто сьогодні перебуває в умовах війни. Тож зібрали для правоохоронців м’ясні, рибні консерви, а також шоколад.

Ветеранська організація УМВС допомогла миючими засобами. В свою чергу начальник УМВС Олег Школьний подякував небайдужим людям за допомогу та вручив їм подяки.