Біженців із Донбасу при переселенні будуть ретельно перевіряти. Про це у середу, 11 червня, заявив міністр оборони України Михайло Коваль, йдеться у сюжеті спецвипуску ТСН.

На зв'язок із сепаратистами і на причетність до злочинів проти України перевірятимуть навіть жінок.

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"Буде проходити повна фільтрація. Маються на увазі цілі фільтраційні заходи. Дивляться, щоб серед людей, навіть серед жінок, не було тих, хто пов'язаний з сепаратизмом, тих, хто скоював злочини в Україні, пов'язані з терористичною діяльністю. А все це може бути", - зауважив Коваль.

Тим часом для усіх незаплямованих проросійськими діями біженців Україна готує цілий реєстр місць, куди можна втікати із зони бойових дій.

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Завдання створити єдину базу даних для переселенців зі Сходу на засіданні уряду дав прем'єр Арсеній Яценюк. У кожному регіоні мають розробити карту таких місць для життя переселенців, з інформацією про дитячі садки та школи і наявністю роботи для дорослих.

Найближчим часом прем'єр закликав таку базу створити у кожному регіоні і об'єднати в одну всеукраїнську.

"Терміново комп'ютерна база даних для того, щоб людина могла отримати інформацію про те, в якому регіоні для неї є тимчасове житло, в якому регіоні для неї є можливість віддати дітей в школу, в якому регіоні є можливість отримати роботу і яку роботу для того, щоб люди зайшли в онлайн і побачили: якщо він їде в Черкаси, значить у Черкасах є такі житлові умови, якщо він їде до Львова, то такі, якщо їде до Києва, то відповідно зовсім інші", - зазначив Яценюк.

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Як повідомлялося раніше, військовий журналіст Руслан Ярмолюк наголосив, що чоловіків-біженців зі Сходу слід перевіряти у фільтраційних таборах. Якщо людина каже, що вона проти "ДНР", то це ще нічого не означає.