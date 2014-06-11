Одеський кінофестиваль замінив «Нове російське кіно» програмою «Шлях до свободи»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одесі повідомила виконавчий продюсер кінофестивалю Юлія Синькевич.

«Цього року у нас є спеціальна програма «Шлях до свободи». Ми визнали доречним показати саме ці фільми. Програма буде вільною для відвідування - не продаватимемо квитки на неї... У нас просто трохи інші пріоритети. Ми досить важко переживали цей рік, і для нас важливо, щоб міжнародна програма, українська і паралельні заходи, були на високому рівні. Тому як такої програми «Нове російське кіно» цього року не буде, але російські фільми ми покажемо», - сказала Синькевич.

За її словами, на фестивалі буде ще одна заміна: замість «Школи кінокритиків» буде освітня програма «Продюсер + Режисер».

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Як повідомляв УНІАН, Одеський міжнародний кінофестиваль у 2014 році увів нову номінацію у національному конкурсі «Краща акторська робота» і удвічі (до 50 тис. грн) збільшив приз за кращий український кінопроект.

П'ятий Одеський міжнародний кінофестиваль пройде в Одесі з 11 по 19 липня.