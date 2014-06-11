На Одеський МКФ приїде актор Ейдан Тернер, що зіграв гнома Кілі в "Хоббіті" - організатор

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одесі повідомила президент ОМКФ Вікторія Тігіпко.

«П`ятий ювілейний фестиваль відвідає ірландський актор театру і кіно Ейдан Тернер, відомий завдяки участі у телевізійних постановках «Відчайдушні романтики», «Тюдори» і трьох повнометражних картинах «Хоббіт». За роль гнома-воїна Кілі у кінокартині «Хоббіт: Пустище Смауга» Ейдан удостоєний британської нагороди Empire Jameson Award в категорії «Кращий актор-дебютант», - повідомила Тігіпко.

За її словами, через ситуацію, що склалася в Україні, організатори фестивалю мають певні труднощі, зокрема з приїздом зарубіжних зірок. «Нам весь час доводилося пояснювати, що все безпечно і чому до нас потрібно їхати», - сказала Тігіпко.

Читайте такожОдеський кінофестиваль замінив «Нове російське кіно» програмою «Шлях до свободи»«Але ми ще поборемося за наших основних гостей, у нас є попереду ще місяць, і ми зробимо все можливе, щоб залучити до нас міжнародних гостей», - зазначила Тігіпко.

За її словами, за 9 днів проведення фестивалю туристичний збір в Одесі збільшується на 10%.

Тігиіпко додала, що за 10 днів проведення фестивалю в Торонто «економічний ефект такий, що до міста надходить 189 млн доларів, тобто кожен фестивальщик, який приїжджає в місто, а їх близько 340 тис., за один день залишає 1,5 тис. доларів».

«У нас, може, менше витратять, але до нас приїжджають люди із 40 країн, і сказати, що Одеса - дуже дешеве місто, ми не можемо. Нам є до чого прагнути. Чом би нам не прагнути до цих цифр? Якщо узяти Санденс, де трохи менше глядачів (45 тис.), фестиваль за 10 днів приносить місту 58 млн доларів. Що заважає нам починати рахувати, що Одесі і області приносить фестиваль?», - зауважила Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, п`ятий Одеський міжнародний кінофестиваль пройде в Одесі з 11 по 19 липня.