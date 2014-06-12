Квіт: у Криму батьки відмовляються забирати дітей з українських класів

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Квіт, передає Еспресо.TV. "У Криму є не лише поодинокі українські школи, там є ще така категорія як українські класи. Я недавно мав зв'язок, листувався зі своїм товаришем з Криму, діти якого навчалися в українському класі. На батьків та дітей чинився великий тиск, але ніхто не забрав дітей з цих класів", - зазначив міністр.

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Крім того, він наголосив на тому, що сподівається на те, що найближчим часом ситуація виправиться і окупація завершиться.