Квіт: у Криму батьки відмовляються забирати дітей з українських класів
13:01, 12 червня 2014Суспільство
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У Криму батьки відмовляються забирати дітей з українських класів.
Сергей Квит заявил, что крімчане не забирают детей из украинских классов / фото УНИАН
Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Квіт, передає Еспресо.TV. "У Криму є не лише поодинокі українські школи, там є ще така категорія як українські класи. Я недавно мав зв'язок, листувався зі своїм товаришем з Криму, діти якого навчалися в українському класі. На батьків та дітей чинився великий тиск, але ніхто не забрав дітей з цих класів", - зазначив міністр.
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Крім того, він наголосив на тому, що сподівається на те, що найближчим часом ситуація виправиться і окупація завершиться.
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