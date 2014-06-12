У Донецькій області невідомі в камуфляжі пограбували директора супермаркету
15:41, 12 червня 2014Суспільство
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У місті Селідове озброєні люди в камуфляжі відібрали у директора одного з супермаркетів 500 тис. грн виручки.
фото REUTERS
"До Селідівського міськвідділу надійшло повідомлення від директора одного з міських супермаркетів. Жінка заявила, що ввечері, коли вона разом зі своїми співробітниками переносила в банк виручку з магазину, на них напали двоє невідомих у масках і камуфляжному одязі. Погрожуючи автоматом і пістолетом, нападники відібрали близько 500 тис. грн і втекли на автомобілі", - наголошується в повідомленні прес-служби Головного управління МВС в Донецькій області.
За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу ("розбій"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.
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