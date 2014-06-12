У Дніпропетровську затримано заступника мера за підозрою в розкраданні

Заступника мера - директора Департаменту житлово-комунального господарства Дніпропетровської міськради Володимира Лисого підозрюють у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник.

За його словами, зокрема чиновник підозрюється у розкраданні 13 млн грн, виділених на ремонт та експлуатацію доріг у Дніпропетровську. Крім того, керівник Департаменту ЖКХ причетний до незаконних схем проведення тендерів на роботи, де переможцями визнавалися фіктивні фірми.

Олійник зазначив, що зловживання заступника міського голови були викриті після проведення аудиту комунальних підприємств обласного центру за період 2012-2014 рр. Кримінальне провадження відкрито слідчим управлінням фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області за ч.5 ст 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах) - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Читайте такожУ Києві назвали один зі шляхів подолання корупції в сфері комунального майнаВін також повідомив, що згідно з результатами фінансових розслідувань, у Дніпропетровську розкрадається від 30% до 50% коштів міського бюджету на капітальні видатки – до 1 млрд грн.

Олійник також зазначив, що подібний аудит буде проведений в усіх управліннях та на підприємствах, які мають відношення до освоєння державного чи місцевих бюджетів.

Він також повідомив, що загалом на Дніпропетровщині «нахабно розкрадалося 30-55% бюджетних коштів».

«100% коштів, крім соціально захищених статей, в області розподілялися неправильно і ми зламаємо ці схеми – зворотної дороги не буде», - наголосив Олійник.

За його словами, вчора в Дніпропетровську було проведено 26 обшуків у посадовців житлово-комунального господарства. Також було затримано керівника однієї з комерційних структур, причетного до незаконного проведення тендерів у сфері ЖКХ.