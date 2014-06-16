У 17 населених пунктах Донеччини існують проблеми з постачанням води, газу, електрики

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам начальник відділу департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Лещенко.Читайте такожУ Донецьку спостерігаються перебої з водопостачанням - міськрада

“Є проблеми з постачаннями питної води, газу та електрики в окремі населені пункти. Зокрема, зараз у нас є ситуація, коли частково зупинено постачання питної води в міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, 9 населених пунктів Костянтинівського району і чотири населені пункти Дзержинської міської ради”, - сказав Лещенко.

За його словами, підрозділи ДСНС разом з регіональними службами підвозять у ці населені пункти питну воду пересувними цистернами.

Як повідомляв УНІАН, РФ в березні 2014 року, нехтуючи всіма міжнародними договорами, анексувала український Крим і продовжує дестабілізовувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

З 15 квітня в Луганській і Донецькій областях проходить антитерористична операція.Читайте такожУ Макіївці подачу води скоротять до 8 годин на добу

4 червня в Слов'янську припинилася подача води у зв'язку з пошкодженням центрального водоводу, 11 червня в місті припинено підвезення питної води. Також 10 червня в Донецькій області через непогоду і бойові дії були відрізані від електропостачання 26 населених пунктів.