Завтра на півночі України - сонячно, а на півдні - зливи

Як повідомляє сайт opogode.ua, температура повітря очікується вночі +8+15, на півдні до +20, вдень - в межах +18+25 градусів, у південній частині до +26+28 градусів.

У західній частині переважно без опадів, лише місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі +8+12, вдень +20+25 градусів.

У північних областях істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі +8+13, вдень +18+24 градуси.

У центральних областях переважно без опадів, лише в Дніпропетровській області місцями зливи. Температура повітря вночі +10+15, вдень +20+26 градусів.

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На сході очікуються дощі, грози. У Харківській області – без опадів. Температура повітря вночі +10+16, вдень +20+26 градусів.

У південній частині дощі, грози, можливі сильні зливи, град, шквал. Температура повітря вночі +14+20, вдень +23+28 градусів.

У Києві переважатиме малохмарна сонячна погода. Температура повітря вночі +10+12, вдень +18 +20 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.