На Донбасі провайдери не виконують рішення суду про відключення російських телеканалів - Нацрада



Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Володимир Манжосов.

«Наші представники фіксують, що рішення суду виконується всіма провайдерами програмної послуги, окрім провайдерів Донецької та Луганської областей», - сказав він.

За його словами, також в Україні деякі провайдери незаконно транслюють на території України російські телеканали Life News і Ren TV.

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«Ren TV і Life News не адаптовані до українського законодавства, тому трансляція цих каналів у кабельних мережах України є незаконною. За нашою попередньою інформацією, Ren TV незаконно транслюють 26 провайдерів, Life News - 39 провайдерів», - сказав Манжосов.

Присутня на брифінгу заступник голови Нацради з телерадіомовлення Лариса Мудрак зазначила, що дані телеканали транслюються в кабельних мережах Донецької, Луганської, Житомирської та Харківської областей.

При цьому вона зазначила, що для ефективної боротьби в інформаційній війні з Росією необхідно в терміновому порядку вносити зміни до законодавства.

«Надзвичайно важливо в існуючій ситуації мати однозначні зміни в законодавство, оскільки лише на основі чітких критеріїв, які вписані в закон, набагато легше робити будь-які висновки», - повідомила Мудрак.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення в своєму позові до компанії «Торсат» просила суд визнати програми чотирьох російських каналів: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ- Мир» такими, що не відповідають законам України і Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

25 березня Київський адміністративний суд ухвалив рішення припинити трансляцію цих телеканалів в Україні на час розгляду позову.