ВР планує заборонити пересувні зоопарки та дельфінарії без природної морської води

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони біорізноманіття)" (№ 3672).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 245 із 331 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом забороняється використання тварини у кориді, створення і діяльність пересувних звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, які не мають природної морської води.

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Забороняється використання ведмедів та вовків на мисливських випробувальних станціях, а також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак забороняється.

Також забороняється відстрілювати тварин у містах та інших населених пунктах із пневматичної, вогнепальної, холодної метальної зброї.

Крім того, забороняється полювання за допомогою капканів.

Відповідно до законопроекту, селекційний відстріл тварин у природних заповідниках забороняється. Забороняється проведення селекційного відстрілу тварин іншим мисливцям у присутності особи, яка має дозвіл на селекційний відстріл.

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Передбачається адміністративна відповідальність за торгівлю з рук вздовж автомобільних шляхів, а також в містах, інших населених пунктах, на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та інших невстановлених місцях .

Встановлюєьться, що охорона і відтворення об'єктів Червоної книги України забезпечуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які є суб'єктами використання тваринного і рослинного світу, а також власниками і користувачами земельних ділянок, у межах яких перебувають об’єкти Червоної книги України, та громадянами.

Законопроектом передбачається заборона проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах у біосферних заповідниках.