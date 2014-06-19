Гроші від благодійних вистав Львівських театрів підуть на закупівлю оснащення для військових

14:14, 19 червня 2014
Суспільство
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Львівські муніципальні театри дадуть низку благодійних вистав, внески з яких підуть на закупівлю матеріально-технічного оснащення для бійців, зокрема на закупівлю бронежилетів, касок, спальних мішків, польових телекомунікаційних комплектів та польових медичних наборів.

Фото: УНИАН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, кошти буде перераховано на спеціальний рахунок Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла центру військового капеланства УГКЦ у Львові.

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